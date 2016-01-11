В Генштабе РФ заявили, что оказывают авиаподдержку 11 отрядам "демократической оппозиции" Сирии

В Генштабе РФ заявили, что оказывают авиаподдержку кроме сирийских правительственных войск еще и 11 отрядам «демократической оппозиции» Сирии, которые воюют с боевиками ИГИЛ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

По его словам, «российская авиация оказывает поддержку патриотическим силам, ведущим борьбу с международными террористами на территории Сирии».

«Сегодня самолеты ВКС РФ наносят удары в интересах 11 отрядов демократической оппозиции, насчитывающих свыше 7 тыс. человек», - подчеркнул Рудской.

Он сообщил о нанесении за последние несколько дней ВКС России 19 авиационных ударов в интересах отрядов группировки «Джейш Ахрар Аль-Ашаир» (Армия свободных племен), входящей в состав «Южного фронта» Сирийской свободной армии.

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Кроме этого, при поддержке российской авиации отряды сирийской демократической армии под командованием Аймана Флят Аль-Ганима продолжают наступление на столицу ИГИЛ город Ракку и за последние дни овладели четырьмя населенными пунктами. Также отряды «Сурейн» и «Челобия» расширили освобожденные от экстремистов территории с восточной и западной стороны плотины через реку Евфрат.

«На южном направлении при поддержке российской авиации отряды «Львы Востока» и «Каламун» в ходе наступления на Пальмиру продвинулись более чем на 50 километров и овладели населенными пунктами Заза, Кессара и городом Мхассе», - отметил генерал.

Рудской заявил, что в настоящее время отряды сирийских патриотических сил продолжают развивать успех на всех направлениях.