Порошенко подписал закон о Нацагентстве по розыску коррупционных активов

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрен механизм розыска активов, которые подлежат аресту, их возврата и управления арестованными активами, а также определение правовых основ организации и деятельности отдельного независимого органа, ответственного за осуществление такой деятельности.

Согласно закону, созданное агентство - компактный, высококвалифицированный орган с широкими полномочиями, высокими гарантиями независимости и одновременно с достаточным количеством контрольных механизмов со стороны специалистов и общественности, специально уполномоченный на выявление, розыск и управление криминальными активами.

Одним из ключевых принципов учреждения и деятельности такого органа являются гарантии его независимости.

Основными задачами агентства, в частности, будут проведение анализа статистических данных, результатов исследований и другой информации по выявлению, розыску и управлению активами; осуществление мероприятий по выявлению, розыску, оценке активов, по обращению следователя, прокурора, суда (следственного судьи); ведение Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Также агентство будет принимать участие в обеспечении представительства прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах по делам, связанным с возвращением активов, полученных от коррупционных и других преступлений, в Украину.

С целью обеспечения реализации этих задач агентству предоставлены широкие права.

Контроль за деятельностью Нацагентства будет осуществляться через механизмы общественного совета, комиссии и внешнего контроля (по аналогии с оценкой деятельности Национального антикоррупционного бюро) и ежегодного обнародования детального отчета о работе агентства в отчетном году.

Нацагентство должно быть создано и начать свою работу в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого закона.

Документом внесены изменения в законодательство об усовершенствовании режима специальной конфискации, в частности имплементации директивы ЕС от 3 апреля 2014 года об аресте и конфискации предметов преступной деятельности и доходов от нее в ЕС, устранении противоречий в Уголовном кодексе относительно применения специальной конфискации, возвращении в Украину активов, которые являются предметом преступной деятельности или приобретены в результате такой деятельности.

Верховная Рада приняла закон 10 ноября.

Необходимость создания агентства по возвращению активов является одним из основных критериев выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с Европейским союзом.

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