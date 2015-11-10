Рада создала Нацагентство по розыску и управлению активами, полученными преступным путем

За это решение (№ 3040) проголосовали 260 народных депутатов.

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Как указал председатель парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, основной функцией агентства является хранение и реестр арестованного имущества. При этом реестр должен быть публичным.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что реализация арестованного имущества должна осуществляться только по решению суда или по просьбе и согласию собственника.

Как сказал Андрей Парубий, "это чрезвычайно революционный шаг вперед в борьбе с коррупцией". По его словам, предлагается, что агентство будет заниматься лишь сохранением арестованных активов, и к этому процессу будут привлечены субъекты, которые будут определяться на конкурсе.

Егор Соболев отметил, что законом предусмотрен ежегодный обязательный внешний аудит Нацагентства международной аудиторской компанией.

Законом определено, что состав общественного совета Нацагентства, которое формируется при открытом интернет-голосовании гражданами, утверждается Кабинетом министров.

По словам Егора Соболева, законом предусмотрена ответственность Нацагентства за имущество, которое будет на хранении, в случае, если с ним что-то случится или оно исчезнет.

Согласно закону, Нацагентство является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или по управлению активами, на которые наложен арест или которые были конфискованы в уголовном производстве.

Агентство является подотчетным Верховной Раде, подконтрольным и ответственным перед Кабинетом министров.