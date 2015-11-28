На Черниговщине и Сумщине наблюдается скопление турецких грузовиков, которые не пропускает РФ - ГПСУ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"По Черниговскому отряду мы наблюдаем такие осложнения в пунктах пропуска "Гремяч" и "Сеньковка", там, соответственно, находятся 3 и 27 автомобилей с товарами из Турции, которые не пропускает Российская Федерация. И по Сумскому отряду: в пункте пропуска "Бачевск" находятся три грузовых автомобиля, которые также везут товары из Турции в Россию и не пропускаются российскими таможенными и пограничными службами", - сказал он.

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Ранее в ведомстве сообщали, что российская таможня не пропускает 6 фур в пункте пропуска "Гремяч" и 20 в "Синьковке" с турецкими грузами.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24.

В ответ на это Генштаб РФ заявил, что прекратит контакты с Турцией по военной линии, а российским туроператорам запретили продажу путевок в Турцию. Также Россия может отказаться от ряда совместных проектов с Турцией из-за этого события.



