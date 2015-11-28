Россия готовит экономические санкции против Турции

Об этом сообщают РИА Новости.

В частности, Россия в качестве "ответных мер" намерена ввести ограничительные экономические меры в отношении Турции, которые могут затронуть проект "Турецкий поток", строительство АЭС, авиаперевозки и поставки продуктов питания.

"Я хочу сказать об экономических мерах… Правительству поручено выработать систему мер реагирования на "акт агрессии" в экономической и гуманитарной сферах", — сказал Медведев.

Читайте такжеРоссия с 1 января отменяет безвизовый режим с Турцией

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Читайте такжеКонфронтация России и Турции может "похоронить" проект газопровода "Турецкий поток" – эксперт

25 ноября, в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

Читайте такжеЭрдоган назвал неприемлемыми комментарии Путина относительно турецко-российских отношений

В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.