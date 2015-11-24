Во Франции обещают и в дальнейшем помогать Украине отстаивать территориальную целостность

Франция и ЕС будут и в дальнейшем помогать Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, включая Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель комитета по иностранным делам национального собрания Франции Элизабет Гигу сегодня на брифинге в Киеве.

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«Франция и Европа остаются плечо к плечу с Украиной, чтобы помогать ей отстаивать ее суверенитет и территориальную целостность, включая конечно и Крым», - заявила она.

«Эта поддержка будет неуклонно продолжаться и в дальнейшем. Мы имели возможность продемонстрировать, что мы со своей стороны готовы к определенным жертвам, напомню только эпизод с непоставкой кораблей РФ «Мистрали», - добавила Гигу.