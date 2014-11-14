Территориальная целостность Украины важнее кораблей РФ у берегов Австралии - Меркель

Об этом на совместной с премьером Новой Зеландии Джоном Ки пресс-конференции в Окленде заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом пишет "Радио Свобода".

«Российские корабли являются частью присутствия России. То, что беспокоит меня гораздо больше, - нарушение территориальной целостности Украины и невыполнения условий минских договоренностей, а также тревожное развитие событий, связанный с поставками оружия. Вот что беспокоит меня значительно больше и что будет обсуждаться в кулуарах саммита G20», - подчеркнула Меркель.

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Лидеры стран мира прибывают на саммит «Группы двадцати», который в эти выходные состоится в австралийском городе Брисбен. В столице Австралии премьер-мининстр Великобритании Дэвид Камерон заявил, что решение о сокращении или расширении санкций против России зависит от позиции Москвы в украинском кризисе.

Страны Евросоюза сейчас едины в том, что сейчас санкции против России не могут быть ослаблены. В то же время в вопросе введения новых санкций единства нет.