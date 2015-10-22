Необходимо задекларировать угрозу цивилизованному миру, которая идет из России - Бессмертный

Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

"Для нас важно объяснять Европе, что маневры России - это не прекращение конфликта, это не остановка войны. Это лишь попытка тактически переиграть цивилизованный мир в вере в то, что перемирие может перерасти в мир", - отметил он.

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По его словам, Европе необходимо пересмотреть концепцию безопасности.

"Ощущается то, что Европа, европейские лидеры продолжают верить в то, что цивилизованными способами, уговорами, можно как-то договориться с Москвой. С моей точки зрения, Европе нужно пересмотреть концепцию безопасности. Надо изменить ее основные акценты. И это касается, в том числе, мировых безопасностных процессов или, по крайней мере, начать над этим работать, чтобы задекларировать угрозу цивилизованному миру, которая идет из России", - подчеркнул Безсмертный.