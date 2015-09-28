Путин: Нельзя допустить возвращения домой террористов из РФ и Европы, почувствовавших запах крови

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Говоря о событиях на Ближнем Востоке, Путин заявил, что в такой ситуации «лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов».

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По его словам, это происходит за счет наркобизнеса, нелегальной торговлей нефтью, оружия, а также через попытки манипулирования террористическими группировками, «ставя их себе на службу» для достижения своих собственных политических целей с надеждой позже их ликвидировать.

«Тем кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать, уважаемые господа, Вы имеете дело с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не примитивными, они не глупее вас, и еще не известно, кто кого использует в своих целях», - сказал Путин.

Путин считает, что данные о передаче оружия «умеренной оппозиции террористов» (в Сирии) лучшее тому подтверждение.

«Считаем, что любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто не дальновидные, а пожароопасные. В результате, глобальная террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые регионы планеты», - сказал он.

Президент РФ отметил, что в рядах Исламского государства проходят обкатку из многих стран, в том числе Европы, Россия также не является исключением.

«Нельзя допустить, чтобы эти головрезы, которые почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжили свое «черное» дело. Мы этого не хотим, этого никто не хочет», - заявил Путин.