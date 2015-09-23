Россия причастна к подготовке боевиков "Исламского государства" - Климкин

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Об этом сообщает телеканал «24».

«Значительное количество тех, кто сейчас на стороне ИГИЛ, - это бывшие вояки армии Саддама. Россия прекрасно их знает, она знает их менталитет, она их в значительной мере тренировала. Классический российский подход - сделать что-то таким образом, чтобы там был кризис, или два кризиса. И потом, чтобы эти кризисы можно было разруливать только с Россией. Поэтому взаимодействие с Россией будет», - сказал министр.

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Он также отметил, что переговоры по Сирии не приведут к глобальным изменениям в отношениях с Россией, однако подчеркнул, что, по его мнению российская сторона может дестабилизировать ситуацию на Донбассе в случае, если ситуация по Сирии не найдет продолжения в диалоге с Вашингтоном и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Россия не намерена воевать с «Исламским государством» без решения Совета безопасности ООН. «Мы не будем вступать в коалицию, которая действует без разрешения Совета Безопасности. Они бомбят территорию Сирии без согласия сирийского правительства, без разрешения СБ. Насколько я понимаю, в Ираке они хотя бы получили согласие правительства. Но не в Сирии», - заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин. При этом Россия наращивает военную технику и войска в Сирии.