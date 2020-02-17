Бирюков назвал "убл*дками" бойцов ВСУ, голосовавших за Зеленского

Бирюков резко раскритиковал предложение Зеленского о совместном патрулировании границы бойцами ВСУ вместе с боевиками ОРДЛО.

Юрий Бирюков, который был волонтером и советником экс-президента Украины Петра Порошенко, назвал всех бойцов Вооруженных сил Украины, голосовавших за Владимира Зеленского, «убл*дками».

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Соответствующий пост Бирюков опубликовал на своей странице в Facebook 15 февраля, передает Цензор.НЕТ. Однако вскоре он удалил его.

Бирюков резко раскритиковал предложение Зеленского о совместном патрулировании границы вместе с боевиками ОРДЛО.

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать… Хочется пожелать каждому убл*дку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - написал он.

Экс-советник Порошенко также отметил, что судя по заявлению Зеленского ни о каком разоружении боевиков речь не идет.

Как сообщал УНИАН, Зеленский во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.