Зеленский предложил совместно патрулировать границу Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО

Президент не уточнил, кто именно из "представителей оккупированных территории" могли бы участвовать в таком патрулировании.

Украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на "нормандской встрече" 9 декабря, а сейчас это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.

Кто именно из "представителей оккупированных территории" могли бы участвовать в таком патрулировании, он не уточнил.

Зеленский в очередной раз заверил, что Украина не будет проводить местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской области без контроля за границей.