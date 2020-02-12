В Украине снова свирепствует хунта Порошенко

Поскучав некоторое время без особо чудовищных преступлений новой украинской недохунты - за исключением, конечно, массовых расстрелов жителей Донбасса боевиками ВСУ, которые для современного православного зрителя уже как бы дело житейское, - российские телеканалы внезапно заметили, что в Украине, очевидно, случился новый путч, и к власти опять незаметно пришел кровавый вампир Порошенко.

Сегодня Порошенко снова откровенно свирепствует в Украине, и не видеть этого может только слепой русский журналист

Трудно сказать, когда именно случился этот чрезвычайно фашистский переворот, в ходе которого были убиты тысячи мирных русскоязычных людей и сожжено пол-Киева, не говоря уже о поселениях русских староверов под Выхухолью, так как в этот раз нацисты действовали без лишнего шума под покровом Помпео, однако факт остается фактом: сегодня Порошенко снова откровенно свирепствует в Украине, и не видеть этого может только слепой русский журналист.

Первой, как и следовало ожидать, почуяла неладное обер-прокуратор Наталья Поклонская. Случилось так, что на днях Наталья сдала анализы в генетическую лабораторию для опытов с целью узнать, нет ли у нее общих предков с Владимиром Зеленским - например, через Николая Второго или там, допустим, Чулпан Хаматову, но в ходе эксперимента что-то явно пошло не так, и вместо Зеленского с Николаем на выходе, очевидно, получился нагло ухмыляющийся Порошенко.

«В Киеве настала диктатура «дeмократии», - в сердцах написала Поклонская в своем «телеграме». - Навeрное, скоро и кошeчeк начнут провeрять: а почему они мяукают нe на дeржавной мове?!. Пан Порошeнко пойдёт допрашивать хрюшек. Но eму привычно быть в свинском состоянии. Будет лазить с фонариком по сараям и заставлять боровов хрюкать по-украински».

Казалось бы, при чем тут Порошенко, если он уже скоро год как не президент?

Казалось бы, при чем тут Порошенко, если он уже скоро год как не президент? А при том, что президент. Потому что если отбросить все невозможные версии типа «Наташка - дура» или «Наташка не дура, но на Зеленского гавкать сейчас в России не рекомендуется, а Наташке хочется хоть на кого-то», то остается единственно возможная - Порох снова захватил власть в Украине. Это прямо подтверждает и знаменитый сюжет канала НТВ «Шокирующая исповедь заложницы украинского президента: 688 дней в руках маньяка». Исповедуется выменянная у фашистского Киева террористка Прасолова, убившая полковника СБУ Хараберюша, - измученная пытками мясистая баба, весь мордатый вид которой говорит о том, что в руках маньяка ей пришлось настолько несладко, что каратели тайной мариупольской тюрьмы СБУ, заметая следы многолетних истязаний, были явно вынуждены поддуть объем своей жертвы монтажной пеной буквально во всех местах.

«Начал руками своими лезть везде, ну, не только в женские органы, - полностью! - подтверждает Прасолова, размазывая по сухим глазам воображаемые слезы. - Подходит один из них и из-под джинсов тянет мне трусы! Так что они у меня разрываются между ног!». Вот какой сильный каратель, видно, что смотрит порнуху со спецэффектами. «Раздели наголо, становись раком, и били пльооотками! - с наслаждением делится потерпевшая. - Били, пока я не свалилась. Раздел, начал насиловать». Зачем было еще раз раздевать уже раздетую наголо жертву, непонятно, но это же нормальному человеку непонятно, а то ж маньяк, к тому же украинский.

Убедившись, что девушка мертва, Порошенко разорвал на ней восьмые трусы подряд и...

Чтобы было ясно, кто именно был этот маньяк, он же украинский президент, 688 дней разрывавший невинной девочке трусы во всех местах, российские теледокументалисты постоянно показывали в кадре Порошенко и его семью - сумасшедшие садисты (вот же, что называется, яблоко от яблони!) крестились и улыбались, глядя на то, как Прасолову «заворачивают трубочкой в черный-черный целлофан», зарывают живьем в сало, и она там умирает в страшных корчах. Убедившись, что девушка мертва, Порошенко разорвал на ней восьмые трусы подряд и... Нет, об этом лучше не говорить! Распятый мальчик отдыхает прямо на бигборде. Видно, что сценаристы российских каналов за последние месяцы сильно соскучились за своей работой...

Порох и Марина просто подвешивали его на крюк и били ломом

В этом смысле 63-летнему ополченцу батальона «Восток» Николаю Дубине, которого Порошенко упрямо пытал 5 с половиной лет, чтобы он «отказался от своих взглядов» , очень повезло: Порох и Марина просто подвешивали его на крюк и били ломом, не бог весть какая изобретательность (хотя, конечно, без пары десятков изнасилований и тут явно не обошлось, но какой русский герой будет жаловаться на такие мелочи). Неудивительно, что Николай не отказался от своих взглядов и сообщил карателям что у него «в роду предателей не было». «Ну и пошел ты тогда к черту!» - в сердцах сказал герою Порошенко, разорвал ему напоследок трусы между ног и бросил умирать.

Когда Николай вернулся в родную гавань, у него нашли необъяснимый цирроз печени...

Черная тень украинской хунты снова опустилась на мирные русские города.

Всех желающих помочь украинской армии регулярно пополнять свои тайные тюрьмы просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий Рыбников