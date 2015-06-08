Экс-глава МИД о саммите G7: Среди условий снятия санкций с России не было ни слова о Крыме

Страны «Большой семерки» до сих пор находятся в процессе переосмысления роли России как глобальной угрозы для мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал на пресс-конференции в Киеве.

«С одной стороны, очень позитивные вещи, о которых говорят все лидеры «Большой семерки». Они говорят о том, что сегодня РФ не является партнером G7, потому что она нарушает все, что можно нарушать, она поддерживает другие ценности, которые несовместимы с ценностями стран G7», - считает он.

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«Лидеры G7 говорят о том, что о снятии санкций речи быть не может, поскольку пока Россия не выполнит свои обязательства, речь может идти только об ужесточении санкций, но никак не о снятии. Условием снятия этих санкций является выполнение Россией и боевиками Минских договоренностей. Также единство Запада должно быть сохранено, иначе Россия будет иметь безусловное преимущество, продолжая свою политику «разделяй и властвуй», - подчеркнул Огрызко.

По его словам, на саммите лидеров G7 в Германии промелькнуло мнение о том, что «Россия постепенно становится глобальной проблемой №1. Это мнение прошло несколько незамеченным, но специалисты на это обратили внимание».

Однако, по мнению экс-министра, от лидеров G7 идут другие месседжи, которые не в полной мере соответствуют реалиям сегодняшнего дня, а именно: «США продолжают говорить о том, что они не будут предоставлять Украине летального оружия, некоторые лидеры G7 продолжают говорить о том, что Россия нужна им как партнер. Условием снятия санкций является прекращение боев на востоке, выполнение Минских договоренностей, но нет ни слова о Крыме».

Огрызко считает, что страны G7 до сих пор находятся в процессе переосмысления роли России в мире. «Этот процесс идет достаточно долго и противоречиво, и мне кажется, что, наверное, только следующая генерация молодых политиков на 100% поймет, что такое РФ и каким образом она влияет на ситуацию в мире и что она является единственной глобальной угрозой, которая должна остальной мир реагировать на это», - резюмировал Огрызко.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в окрестностях немецкого города Гармиш-Партенкирхен открылся двухдневный саммит лидеров стран «Большой семерки». Как и в 2014 году, Россию на этот саммит не пригласили. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила это тем, что политика Москвы в отношении Украины не отвечает стандартам государств, которые разделяют такие ценности как демократия и верховенство закона».

Перед началом саммита Украину 6 июня посетили двое его участников – премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его канадский коллега Стивен Харпер. Оба заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины.

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Перед этим, 5 июня, президенты Украины и США Петр Порошенко и Барак Обама во время телефонного разговора согласовали позиции относительно давления на РФ перед саммитом. 6 июня Порошенко также имел разговор с Меркель.

Планируется, что лидеры G7 рассмотрят отношения Запада с РФ с учетом обострения ситуации на востоке Украины, а также обсудят широкий спектр международных проблем.