Лавров считает, что единственная угроза для России - система ПРО США

Об этом он сказал в эфире российских радиостанций, сообщает РИА Новости.

"Я не вижу угроз со стороны Китая. Вообще со стороны Востока угроз не вижу, кроме одной: противоракетная оборона, которая является глобальной системой США и которая создается и на территории США, и на европейском театре, и на театре Северо-Восточной Азии, чудесным образом обволакивающая периметр границ РФ", - сказал он.

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При этом глава МИД РФ добавил, что российско-китайское партнерство носит стратегический характер и "без преувеличения вносит очень важный вклад в поддержание хоть какой-то стабильности в международных отношениях".

Противоракетная оборона США - комплексная система обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет различных классов. Предназначается для защиты территории США, а также их союзников и передовых военных баз, от ракетных ударов ограниченной мощности.