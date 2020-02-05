Укрощение кнопкодавов. Поможет ли лишение мандата решить проблему неперсонального голосования

Открывая третью сессию парламента IX созыва, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков настоял на необходимости доработать и принять законопроект, предусматривающий лишение депутатского мандата тех парламентариев, которых уличили в кнопкодавстве, то есть в неперсональном голосовании.

Наказание кнопкодавов таким образом, наверняка, будет встречено аплодисментами широкой общественности. И Разумков, как бывший политолог, прекрасно это понимает. Не удивлюсь, если у него на столе лежит социология, которая показывает запрос, существующий в украинском обществе, на ограничение иммунитета народных избранников, сокращение количества депутатов и лишение мандата за неперсональное голосование парламентария. Потому, вне всякого сомнения, это будет популярное решение, которое поддержит общество и которое добавит баллов тем, кто за него проголосует.

Неперсональное голосование ставит под сомнение легитимность тех законов, которые принимаются Верховной Радой

Если смотреть на проблему кнопкодавства с правовой точки зрения, то неперсональное голосование ставит под сомнение легитимность тех законов, которые принимаются Верховной Радой. Ведь, если доказан факт неперсонального голосования за тот или иной закон, то этот закон можно аннулировать.

Потому очевидно, что кнопкодавство – это серьезное нарушение, а, значит, предусмотрев наказание народных депутатов за него, мы будем действовать вполне правомерно. Причем украинское общество с пониманием отнеслось бы даже к введению уголовной ответственности за кнопкодавство. Вы только представьте картину: во время голосования один из депутатов ткнул чужой карточкой, проголосовал, а ему тут же надевают наручники и выводят из зала. Увидев такую картину, 80% украинцев были бы в восторге!

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Поэтому лишение мандата за неперсональное голосование должно быть предусмотрено в качестве наказания.

Однако важно, как будет прописана эта процедура. В украинском законодательстве может быть так, что намерение – благое, но правоприменение может быть прописано так, что реализовать на практике норму закона будет крайне тяжело. Потому важны нюансы – «дьявол кроется в деталях».

Норма о лишении мандата за неперсональное голосование поставит народных депутатов в достаточно жесткие рамки. Потому однозначно такой шаг дисциплинирует нардепов и повысит их ответственность.

Но это может обернуться «партийным рабством». Ведь наша политика – не идеологическая, а лидерская, что усугубляется переходом к пропорциональной системе выборов. Мы видели подобное в 2000-х годах, когда Рада избиралась по пропорциональной системе – сказать, что что-либо изменилось в лучшую сторону тогда, язык не повернется…

«Партийное рабство» – это тотальная зависимость от партийных вождей. У депутата должна быть личная позиция, помимо идеологии партии. А если во время голосования в парламенте, один из депутатов «дирижирует» своими однопартийцами, как это делал, в свое время, Михаил Чечетов, то это уже не парламентаризм. Это то же, что привезти из Африки 450 или 300 обезьян, которые за банан будут в Раде нажимать кнопку. Это уже будут не депутаты.

Парламентаризм предусматривает наличие личной позиции у каждого народного депутата и отражение позиции избирателей в политической деятельности избранника. В противном случае, все определяется волей партийных вождей в зависимости от их желаний, интересов и хорошего либо плохого настроения.

Так что, если будет введено наказание для депутатов-кнопкодавов в виде лишения мандата, то ответственность парламентариев повысится. В любом случае, станет меньше желающих рисковать. Сейчас, пока такого наказания нет, сколько бы не говорилось об этой проблеме, время от времени все равно мы наблюдаем случаи неперсонального голосования. Но, надо признать, таких случаев намного меньше, чем в Верховной Раде прошлого созыва.

Речь идет не только о наказании за кнопкодавство, но о системном изменении украинского парламента

Однако оценить сейчас перспективу принятия такого рода законопроекта, спрогнозировать, найдется ли достаточное количество голосов за него, весьма сложно. Вот, если бы эта инициатива Разумкова была реализована в сентябре прошлого года, без проблем искомые 270-280 голосов набрались бы. А сегодня, когда проявляются разнообразные фрондирующие группы, результат голосования за такой закон непредсказуем. Да и мажоритарщики не будут гореть желанием голосовать за подобные инициативы. Ведь речь идет не только о наказании за кнопкодавство, но о системном изменении украинского парламента – с сокращением численности народных депутатов, императивным мандатом, наказаниями за неперсональное голосование, что радикально изменит систему украинского парламентаризма.

Кто знает, возможно, если бы сейчас было введено наказание за кнопкодавство в виде лишения мандата, у нас бы и осталось как раз 300 депутатов.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»