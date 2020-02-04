Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300

"За" соответствующий проект проголосовали 236 народных депутатов.

Верховная Рада Украины предварительно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы) (№1017).

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления проголосовали 236 народных депутатов из 393, зарегистрированных в сессионном зале. Ни одного голоса "за" не дали "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группы "За будущее" и "Доверие".

Законопроектом в статье 76 устанавливается, что конституционный состав Верховной Рады Украины - 300 (сейчас - 450) народных депутатов Украины, которые избираются сроком на 5 лет.

Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних 5 лет и владеет государственным языком.

Не может быть народным депутатом гражданин, который имеет судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

В статье 77 устанавливается, что Верховная Рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе.

Раздел XV "Переходные положения" предлагается дополнить пунктом 17, в котором устанавливается, что после вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)" Верховная Рада Украины, избранная до вступления в силу указанного закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)" (№1017).

Законопроектом предлагается в статье 76 Основного закона предусмотреть, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (сейчас - 450 парламентариев), которые избираются сроком на 5 лет.

В статью 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.

17 декабря КС признал конституционным законопроект изменений в Конституцию об уменьшении количества народных депутатов.