Центризбирком обвинили в непрозрачном утверждении ОИК на выборах нардепа от 205 округа
Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании провела жеребьевку и утвердила состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №205 на промежуточных выборах народного депутата 26 июля 2015 года.
Как передает корреспондент УНИАН, перед началом жеребьевки председатель ЦИК Михаил Охендовский отметил, что избирательный процесс этих промежуточных выборов начался 30 мая.
"У нас в настоящее время нет никаких обращений о регистрации кандидатов в народные депутаты в этом избирательном округе. В то же время политические партии, которые по закону имеют право вносить кандидатуры в состав ОИК этого округа, воспользовались им", - сказал Охендовский, отметив, что к концу вчерашнего дня ЦИК принимала представление от партий с их кандидатурами в состав ОИК.
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Охендовский также напомнил, что в соответствии с законодательством, ОИК образуется Центризбиркомом из числа кандидатур, представленных партиями, депутатские фракции которых зарегистрированы в Верховной Раде текущего созыва, а также партиями - субъектами избирательного процесса, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 26 октября 2014 года. Охендовский отметил, что по состоянию на 2 июня - последний день подачи кандидатур в ОИК, в ЦИК поступили представления от всех шести партий, фракции которых зарегистрированы в парламенте. А из 29 партий, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы на выборах народных депутатов, правом подать кандидатуры воспользовались 25 партий.
"Таким образом, всего в состав ОИК всеми политическими партиями была подана 31 кандидатура, из которых 6 включаются в состав комиссии обязательно. Это кандидатуры от партий, имеющих фракции в ВР, а 25 кандидатур претендуют на членство в составе комиссии путем жеребьевки", - сказал Охендовский.
После этого на заседании ЦИК была проведена жеребьевка по определению 12 кандидатур от 25 партий. После жеребьевки члены ЦИК пошли на перерыв, и уже после него присутствующие объявили состав ОИК округа №205, назвав фамилии председателя, его заместителя и секретаря комиссии. Согласно постановлению ЦИК, председателем окружной избирательной комиссии является Валентина Значко от партии "Сила и честь", заместителем - Ольга Мозговая от партии "Батькивщина", а секретарем - Ольга Миненок от партии ВО "Свобода".
После обнародования состава ОИК, в которую вошли 18 членов, народный депутат Виталий Куприй заявил, что назначение на руководящие должности членов ОИК округа №205 произошло "по непрозрачной и непонятной схеме". "Я считаю, что это указывает на то, что у нас сворачивается демократия и будут попытки фальсификации выборов в угоду кандидату от БПП", - подчеркнул он, отметив, что этому будет дана достойная правовая оценка.
В то же время представитель партии "Гражданское движение Украины" Роман Папий отметил, что все решения ЦИК должны соответствовать принципам, которые закреплены в законе о выборах народных депутатов, а также в законе о ЦИК. "Непонятно, на каких основаниях и руководствуясь какими критериями, комиссия выбрала именно этих лиц на руководящие должности в ОИК. Мы считаем, что такой проект постановления является прямым нарушением закона о ЦИК и выборах народных депутатов, и может иметь в качестве следствия наличие состава уголовного или коррупционного правонарушения. По нашему убеждению, назначение в ручном режиме руководящего состава ОИК недопустимо", - подчеркнул он, предложив членам ЦИК провести открытую жеребьевку среди состава членов ОИК на замещение руководящих должностей в этой комиссии.
После того, как члены ЦИК заслушали его выступление, председатель Комиссии Охендовский поставил на голосование проект постановления о назначении членов ОИК округа №205, и 10 из 10 присутствующих на заседании проголосовали "за".
В свою очередь Охендовский заявил, что постановление ЦИК об образовании ОИК в округе №205 принято в строгом соответствии со всеми нормами закона о выборах народных депутатов и закона о ЦИК.
Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в округе №205 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Валерия Кулича, избранного в этом округе на внеочередных выборах 26 октября 2014 года от партии «Блок Петра Порошенко».
Кулич сложил депутатские полномочия после назначения его председателем Черниговской областной государственной администрации.