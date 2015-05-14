ЦИК зарегистрировала главу Меджлиса народным депутатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Рефата Чубарова и признала избранным народным депутатом Владимира Немировского.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

«Верховная Рада Украины своими постановлениями от 13 мая 2015 года досрочно прекратила полномочия народного депутата Андрея Мирошника, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Объединение "Самопомич", а также народного депутата Украины Степана Барны – от партии "Блок Петра Порошенко" в связи с личными заявлениями о сложении ими депутатских полномочий», - говорится в постановлении.

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Соответственно, ЦИК признала избранными народными депутатами Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Немировского (1983 года рождения, образование высшее, эксперт по мототранспорту ЧП "Мостовая", проживает в городе Днепропетровске, беспартийный, включен в избирательный список партии "Объединение "Самопомич" под № 33) и Чубарова (1957 года рождения, образование высшее, проживает в городе Киеве, беспартийный, включен в избирательный спискок партии "Блок Петра Порошенко" под № 71).

На сегодняшнем заседании ЦИК Чубаров также был зарегистрирован народным депутатом Украины.