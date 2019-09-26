В Кремле Минские соглашения назвали "самодостаточным и основополагающим документом"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в который раз подчеркнул, что урегулировать ситуацию на Донбассе возможно исключительно путем выполнения сторонами обязательств, зафиксированных в Минских договоренностях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения «самодостаточным и основополагающим» документом.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, согласны ли в Кремле с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сравнившим «Минск-2» с «меморандумом Козака», которым предполагалось урегулировать приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы.

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“Минские соглашения - это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ”, - отметил Песков.

Он уточнил, что это единственный документ, под которым стоят подписи представителей и стран-гарантов, и Украины, и представителей «Л/ДНР».

«Поэтому в данном случае не важно, с чем сравнивать Минские договоренности, в данном случае важно, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в Минских договоренностях», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в интервью российской газете «Коммерсант» от 26 сентября Лавров впервые сравнил оккупированный Донбасс с Приднестровьем, а Минские соглашения - с документом о федерализации.

Он подчеркнул, что речь идет не только об «особом статусе».

«Не только статус. Подразумевающие восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим», - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, не станет ли Донбасс «навсегда» Приднестровьем, где спустя десятилетия не предвидится урегулирования, Лавров ответил: «В отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям. Вернее, он был, но не утвержден — «меморандум Козака» (План урегулирования приднестровского конфликта через федерализацию Молдовы, подготовленный в 2003 году тогдашним замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком)».

При этом на вопрос, идет ли речь о федерации, Лавров сказал, что «это можно по-разному называть».