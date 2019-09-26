Лавров сравнил Донбасс с Приднестровьем, а Минские соглашения - с документом о федерализации Украины

Глава МИД РФ в очередной раз подчеркнул, что позиция Москвы заключается в соблюдении Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые сравнил оккупированный Донбасс с Приднестровьем, а Минские соглашения - с документом о федерализации.

Об этом он сказал в интервью российской газете "КоммерсантЪ" от 26 сентября.

В частности, на вопрос, заключается ли позиция России по урегулированию на Донбассе в том, что, если не будет "особого статуса", то не будет урегулирования, Лавров сказал: "Позиция России несколько шире. Она заключается в том, что есть Минские договоренности".

Он подчеркнул, что речь идет не только об "особом статусе".

"Не только статус. Подразумевающие восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, не станет ли Донбасс "навсегда" Приднестровьем, где спустя десятилетия не предвидится урегулирования, Лавров ответил: "В отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям. Вернее, он был, но не утвержден - "меморандум Козака" (План урегулирования Приднестровского конфликта через федерализацию Молдовы, подготовленный в 2003 году тогдашним замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком)".

Читайте такжеЛавров заявил о решающей роли Зеленского в обмене пленными

Он подчеркнул, что позиция России не изменилась.

"При Петре Порошенко и еще при Викторе Ющенко были приняты решения, героизирующие приспешников нацизма - Бандеру, Шухевича. Памятные даты в честь украинских Вооруженных сил заменены на дни рождения Шухевича, Бандеры, дату создания УПА и т. д. На Западной Украине рукоплещут, празднуют эти даты. Их никогда не будут праздновать ни в "ДНР" и "ЛНР", ни в другой части Донбасса и юго-востока Украины", - заявил Лавров.

"Когда такая разная страна, неужели не понимают ее руководители, что сохранить ее можно, исключительно проявив понимание всех этих различий?", - задался вопросом он.

При этом на вопрос, идет ли речь о федерации, Лавров сказал, что "это можно по-разному называть".

"Как угодно называйте. Но те же США - это федерация с полномочиями штатов гораздо более существенными, чем во многих других федерациях. В Швейцарской Конфедерации очень много на уровне кантонов решается, но это очень сильное, единое государство. Не вижу причин, почему Украина должна бояться ослабления своей идентичности в случае, если она признает, что в этой стране живут очень разные люди. В России тоже живут очень разные люди. Да, возникают трения, возникают какие-то конфликты, но в рамках одной страны при уважении прав меньшинств всегда можно договориться", - считает он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости навязывания планов по так называемой федерализации Украины и Молдовы.