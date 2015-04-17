Резонансные убийства могли быть организованы радикалами или инспирированы российскими спецслужбами - экс-генпрокурор

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экс-генпрокурор Святослав Пискун.

«Есть несколько версий этих резонансных убийств. Первая версия связана с бизнес-интересами, кто-то заметает следы, чтобы не было свидетелей финансовых махинаций, что-то не похоже, вторая версия - это сведение счетов, третья версия - это политическое убийство и, на мой взгляд, эта версия самая вероятная», - отметил он.

Пискун сказал, что «проанализировал через телевидение и прессу ряд убийств политиков и бизнесменов Партии регионов и сделал следующий вывод: эти убийства могли совершить люди, которые организовались в банду по типу «красных бригад» в Италии, то есть это радикалы, которые отвечают убийствами на несовершенную , непрофессиональную, неквалифицированную работу украинских правоохранительных органов, которые решили заняться самосудом».

В подтверждение этой версии экс-генпрокурор приводит заявление от некой "Украинской повстанческой армии", поступившее на электронную почту политолога Владимира Фесенко. В нем, как утверждает политолог, эта организация берет на себя ответственность за убийство «антиукраинской сволочи: Чечетова, Пеклушенко, Мельника, Калашникова, Бузины».

Отвечая на вопрос, может ли быть это заявление фейковым и инспирированным российскими спецслужбами для дискредитации Украины, Пискун отметил, что «это заявление может быть и фейковым, это тоже может быть сделано руками российских спецслужб для того, чтобы активизировать те пророссийские радикальные группы, которые могут в свою очередь тоже создать такую группу и начать убивать украинских патриотов. Это, как говорят, называется «многоходовочкой».

«В этом должно разобраться следствие и должно немедленно раскрывать эти убийства, надо просматривать все материалы, проверяя версию заявления», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Калашникова застрелили вечером 15 апреля на пороге его квартиры на жилом массиве Виноградарь в Киеве.

Бузина был убит на ул. Дегтяревской днем 16 апреля. Выстрелы были произведены из темно-синего автомобиля "Форд Фокус" с иностранными номерами.