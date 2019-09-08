Обмен украинских карателей на героев России: духовная победа Русского мира в десяти неопровержимых тезисах

Вчерашний обмен всемирно опасных террористов украинской хунты на беременных женщин и детей России вызвал много вопросов прогрессивной общественности - в первую очередь, стоило ли освобождение кровавого Сенцова слезинки журналиста Кирилла Вышинского, когда каратели СБУ подключали электричество к его половозрелому члену? Конечно же, стоило, и вот почему.

1. Во-первых, никакой слезинки Вышинский, конечно, себе не позволял, он же русский человек, к тому же, воспитанный Киселевым, и даже на третий год пыток в застенках Кровавого Пастора, когда к обугленному стручку героического журналиста в пятисотый раз подводили 220, плавно увеличивая до 1941 (занятная цифра, подумайте над этим), он только смеялся в лицо палачам и просил, чтобы ему засунули поглубже раскаленный лом. Палачи в отчаяньи разводили руками, а по ночам приходили к Вышинскому просить благословения и превратить сало в водку, поэтому Кирилла нужно было вытаскивать любой ценой.

2. Россия спасла Европу от монголо-татарского нашествия.

Путин лишь улыбнулся и махнул рукой: хрен с вами, давайте вашего Цемаха

3. Жители Украины мечтали, чтобы их граждане оставались в российском плену всегда, понимая, что в России все же и свободы гораздо больше, и продуктов, и есть даже город невест, и Нефтеюганск, поэтому не только вообще не вспоминали о них, но и завидовали им; от этого и ненависть, и безразличие. В то же время россияне ежедневно теребили Путину, чтобы он позвонил Порошенко и Зеленскому и любой ценой забрал из застенков СБУ мучеников за Русский мир или то, что от них осталось. Порошенко и Зеленский долго отнекивались, а потом Зеленский придумал навязать Путину бессмысленного Цемаха, рассчитывая, что тот с негодованием откажется, потому что нафиг ему тот Цемах, но Путин лишь улыбнулся и махнул рукой: хрен с вами, давайте вашего Цемаха. Лицо Зеленского разочарованно вытянулось, но Цемах не воробей, вылетит - не поймаешь больше никогда.

4. В ночь накануне обмена жители Украины сладко спали, во сне убивая Зою Космодемьянскую. В то же время россияне не могли сомкнуть глаз от беспокойства. Сначала переживали, что Россия отдаст пленников первой, а Украина второй, и кто-то может неправильно понять, кто кого нагнул. Потом подозревали, что Киев в последний момент, как всегда, обманет и вместо русских героев выдаст Москве Шуфрича. Известно, что в Украине сейчас модно выдавать Шуфрича, и рано или поздно этим все и закончится, но не в этот раз.

5. К моменту приземления самолета с героями России в аэропорту Внуково русские люди не находили себе места от духовности. Неудивительно поэтому, что: «СЕЛИ!» Соловьёв перешёл на крик, узнав о приземлении спецборта с освобождёнными в Москве». Из-за этого истошного крика многие подумали, что у Соловьева горит его дача на итальянском озере Комо, но нет - Владимир раскричался действительно от избытка переживаний за судьбы освобожденных, и столь велика была его радость, что, закричав, великий журналист тут же на месте справил большую даже по его меркам нужду, вскочил на ноги, обрыгался и со счастливой улыбкой потерял сознание от избытка чувств. Так поступили многие лидеры общественного мнения. В Украине же о прилете своих карателей никто не знал, потому что в это время на всех телеканалах демонстрировался художественный фильм «17 мгновений весны» с переснятым финалом, в котором фашисты завоевывают мир.

6. Россия спасла Европу от немецко-фашистских захватчиков.

В этом и заключается Большая Русская Правда: спасибо, как говорится, что живые

7. Если в Украине встречать своих карателей ожидаемо никто не приехал, особенно президент, а случайно забредшие в аэропорт фашиствующие молодчики не придумали ничего лучше, кроме как выкрикнуть нацистское приветствие, не нашедшее особого отклика в своих же рядах, то Путин в это время был действительно занят. Однако, кроме него, во Внуково приехало огромное количество простых русских людей - такое, что «Первые слова Вышинского на Родине утонули в громком «ура». Громкое «ура», в котором утонул Вышинский, кричали Киселев и Скабеева, и поскольку, кроме них, возле приземлившегося самолета никого не было, эхо получилось такое, будто кричали как минимум двое - плюс, опять же, оператор.

8. Украинские каратели вернулись на свою несостоявшуюся родину без вещей, потому что в России у них все и так было. В то же время, пленники карателей прилетели с огромными баулами, а Вышинский даже сразу с тремя. Как сообщили Киселев и Скабеева, самый большой баул Вышинского был доверху набит отрубанными у него за все эти годы в фашистских застенках ногами, руками и головой, а в двух поменьше лежали яйца, пальцы, гальванизированные гениталии и прочее по мелочи.

9. Россия спасла мир от всего.

10. Все выходные украинские обыватели только и делали, что желали всего плохого вернувшимся карателям, особенно террористу Сенцову и пиратам Керченского пролива. В России же после приземления героев о них больше нигде не сказали практически ни слова. В этом и заключается Большая Русская Правда: спасибо, как говорится, что живые, а где будет могилка Цемаха после того, как он отходит свое по телеэфирам с рассказом о том, как Украина сбивала малазийский «Боинг», так того никто и не узнает.

Всех желающих помочь украинской армии в дальнейшем отлове заблудившихся российских героев просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ