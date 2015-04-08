Вопрос устранения ВР от назначения судей остается открытым - член Конституционной комиссии
Вопрос отстранения Верховной Рады от назначения судей является открытым, поскольку деполитизация Высшего совета юстиции может противоречить ст. 5 Конституции - о народе как единственном источнике власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге член Конституционной комиссии, заместитель председателя Высшего административного суда Украины Михаил Смокович.
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Он отметил, что в случае отстранения Верховной Рады и президента от процедуры назначения членов Высшего совета юстиции, которые, в свою очередь, назначают судей судов общей юрисдикции, может быть нарушена статья 5 Конституции, которая утверждает, что единственным источником власти в Украине является народ. Смокович пояснил, что если выборные органы власти не будут участвовать в назначении состава ВСЮ, то таким образом народ будет лишен даже косвенного участия в формировании судебной ветви власти. А, следовательно, это может стать основанием для Конституционного суда признать неконституционными изменения Основного закона в части формирования состава ВСЮ.
"Среди ученых есть дискуссия, кто должен назначать или избирать судей. Одни говорят - Высший совет юстиции, другие - Верховная Рада. Но по статье 5 Конституции, украинский народ является источником власти, и можно ли сказать, что народ через ВСЮ формирует судебную ветвь власти? У меня закрадывается сомнение, правильно ли будет, если парламент будет отстранен от назначения членов ВСЮ. Конституционный суд, когда туда поступят изменения к Конституции, может дать заключение, что они не соответствуют ст. 5 Основного закона", - сказал Смокович.