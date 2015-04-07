Конституционная комиссия создала три рабочие группы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, группы будут нарабатывать изменения в Конституцию Украины по приоритетным направлениям реформирования - децентрализации, совершенствование конституционных основ правосудия и конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.

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Председатель Верховной Рады, председатель Конституционной комиссии Владимир Гройсман предложил назначить председателем рабочей группы по наработке предложений, касающихся конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей человека и гражданина судью Европейского суда по правам человека в отставке и заместителя председателя Конституционнойкомиссии Владимира Буткевича.

Председателем рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию конституционных основ правосудия предложено назначить заместителя главы Администрации президента, секретаря Конституционной комиссии Алексея Филатова.

Рабочую группу по вопросам организации государственной власти и децентрализации возглавит непосредственно Гройсман.

Филатов сообщил, что во время первого заседания комиссии всем ее членам было предложено самостоятельно определиться, в каких группах они будут работать, чтобы на следующем заседании 15 апреля комиссия утвердила персональный состав каждой из группы.

Также на следующем заседании планируется утвердить план-график работы комиссии, создать секретариат комиссии, который будет обеспечивать ее работу, и утвердить технические задачи по наработке изменений в Конституцию по определенным направлениям реформирования.

Конституционная комиссия была создана указом президента Украины от 3 марта 2015 как специальный вспомогательный орган при президенте Украины. Ее персональный состав был утвержден президентом 31 марта.