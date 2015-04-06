В России утверждают, что слова Путина о предложении Порошенко "забрать Донбасс" неправильно поняли

Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает РИА Новости.

"То, что слова Владимира Владимировича искажены, это факт. Речь шла об отношениях России и Украины, об исполнении минских договоренностей, но я не собираюсь пересказывать его слова… Это неверная интерпретация, а комментировать, пересказывать я не намерен", — сказал Шохин.

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Он добавил, что встреча носила закрытый характер.

"Честно говоря, те, кто делится с журналистами сенсациями, поступают, мягко говоря, некорректно. Я своим коллегам по бюро это скажу", — добавил глава РСПП.

Как сообщал УНИАН, ранее российский Forbes писал, что Путин заявил о предложении Порошенко забрать Донбасс в состав России, в Украине назвали это "политической фантазией".

В свою очередь украинский МИД прокомментировал информацию о якобы заявлении Путина относительно предложения от Порошенко "забрать Донбасс".

"Убирайтесь с Донбасса" не значит "забирайте Донбасс", а совсем даже наоборот", -написал в Твиттере пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

Кроме этого представитель канцлера Германии Ангелы Меркель не смог сказать, слышала ли Меркель предложение Порошенко Путину о статусе Донбаса.