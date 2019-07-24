ЕC призвал Россию освободить политзаключенного Гриба

В ЕС напомнили, что Гриб «страдает на очень серьезное заболевание, которое может стать опасным для жизни в любой момент».

ЕС ожидает от России немедленного освобождения политзаключенного украинца Павла Гриба и всех незаконно задержанных политических заключенных.

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС.

В ЕС напомнили, что Гриб «страдает на очень серьезное заболевание, которое может стать опасным для жизни в любой момент».

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Кроме того, в заявлении сказано, что ЕС ожидает предоставления медицинской помощи Грибу без каких-либо задержек.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, тогдашний член общественного совета Государственной пограничной службы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинца держат в СИЗО в Краснодаре.

Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России не допускают украинских врачей к Павлу в СИЗО.

22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы «пособничестве терроризму». 1 июля Павлу исполнился 21 год.23 июля Верховный суд РФ признал законным вердикт украинскому политзаключенному.