"Фальшивое правосудие": МИД отреагировал на решение суда РФ по вердикту украинскому политзаключенному Павлу Грибу

Украинские дипломаты упрекнули международное сообщество, что мир уже привык к вопиющему пренебрежению международного права и человеческой жизни со стороны РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "фальшивым правосудием" решение Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации о признании законности вердикта Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу, осужденному в России к шести годам колонии общего режима.

Об этом сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

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"Российский суд отклонил последнюю апелляцию политического пленника Павла Гриба. Павел опасно болен, но мир привык к вопиющему пренебрежению международного права и человеческой жизни. Фальшивое "правосудие" как дымовая завеса для удовлетворения циничных целей является руководящим принципом России", - подчеркнула Зеленко.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, тогдашний член общественного совета Государственной пограничной службы Украины. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинца держат в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России не допускают украинских врачей к Павлу в СИЗО.

22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы «пособничестве терроризму».

1 июля Павлу исполнился 21 год.

Сегодня, 23 июля, Верховный суд РФ признал законным вердикт украинскому политзаключенному.