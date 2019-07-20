В последнее время участились случаи нападения иностранцев на российских туристов, приезжающих на отдых в их отсталые страны, населенные невежественными дикарями и драчливой обслугой. Терпеть это дальше нельзя, но что же делать? А вот что.

В первую очередь, следует определиться с причинами враждебного поведения грязных туземцев. Не секрет, что сегодняшнему вяличию России завидует весь мир, а потому за рубежом редко упускают возможность унизить достоинство русского туриста, вдуть его мать, жену, детей и дедушку-ветерана, в крайнем случае, избить всех скопом и сказать, что ничего этого не было.

Примечательно также, что подобное безобразие все чаще происходит не только в традиционно фашистских странах, таких как Украина или Грузия, где уже не только обзывают Владимира Владимировича Путина половым органом самки редкого животного и, по собственному признанию местных, справляют всевозможную нужду в подаваемое русским вино, но и перемешивают для них коктейли такими вещами, что в приличной компании и к носу не прикинешь. Увы, наиболее вопиющие случаи агрессии к российским туристам сегодня происходят в странах, которые почему-то считают себя «цивилизованными»...

Так, на днях в Греции 144 русских туриста ожидали самолет до Волгограда, самолет задерживался, и они пошли поговорить с сотрудниками аэропорта о подвиге дедов, освободивших Грецию от коричневой чумы, но не успели гости из вяликой державы как следует возложить венки и поднять на селфи-палках планшеты с портретами ветеранов битвы под Сиракузами, как греки набросились на них со слезами и кулаками, крича: «Как жеж ви уже задолбаль со свой дэд, и свой бабушка-мидсестра, и папа-афганэц, и Зоя-пагарелец, пажалуйста, пажалуйста, заткнысь!»... Греки дрались грязно, исподтишка, били в спину безрукими статуями, бросались маслинами в глаз, выхватывали из толпы детей с георгиевскими ленточками и гоняли их туда-обратно на конвейере секьюрити через рентген, пока ленточки не выцветали до равномерного серого цвета, а сами дети не становились прозрачными.

И что же сказал на это представитель туроператора? Он сказал, что ничего не было!

А ведь это не какая-нибудь Габуния, это Греция - братская православная страна, которая недавно даже вытолкала из отеля украинских фашистов, посмевших разместить в номере украинский флаг на глазах у гостей из вяликой России. Да, ситуация была двоякой - поначалу падкие до грязных денег хунты греки делали вид, что не замечают кровавых полотнищ страны победившего фашизма. Но когда из окна отеля в знак протеста выбросилась третья русская женщина-космонавт, а дети так называемых «героев АТО» вырезали карманными ножиками всех русских сверстников, у кого нашли хотя бы Тургенева, и принялись с хитрой улыбкой подливать ведрами водку их православным родителям, помечая двери русских номеров нарисованными мелом звездами с явным намерением вернуться ночью и добить тех, кто еще не сгорел от бухла, - персонал отеля не выдержал и выгнал фашистов вон. Месть хахлов была страшна, но русских туристов из вытрезвителя было уже не вернуть...

В то же самое время в еще более православной Болгарии подверглась вероломному нападению местного жителя русская женщина Ольга. Ольга приехала в Болгарию впервые, поэтому взяла с собой мужа и множество детей, и когда муж ожидаемо пал лицом в шопский салат в неравной борьбе с ракией, Ольга запихала своих маленьких витязей в коляску и решила срезать дорогу через уличное кафе «Coco Loco Bar-Grill». Умело лавируя между столиками и посетителями, не перевернув ни одной тарелки, не свалив ни одного мангала с задушеной агнешкой и не наехав колесом ни на один хвост ни одного кота, Ольга приветливо проперлась большую часть пути, и вдруг науськанный украинскими карателями, для которых он как раз запекал в печи молочных мальчиков Донбасса, хозяин заведения подбежал к ней и харкнул прямо в лицо. «Иди отсюда, шалава, водки нет! - кричал негодяй, тыкая шампуром в коляску, словно проверяя, хорошо ли уснул ребенок. - Ненавижу грязных русских, люблю украинских карателей!». «Успакойцесь и дайце прайци русской матери, вы видите эцих дзецей?» - вяличественно возражала Ольга, но мерзавец знай себе плевал в нее, особенно, конечно, в спину, пока вся мать не стала скользкой и не смогла пролезть между двумя последними столиками.

Впоследствии у нее нашли гомосексуализм открытого типа. Был вызван консул, но все заглохло.

Подобные случаи с русскими туристами за рубежом происходят изо дня в день, и с каждым разом их все больше. Что ж, у всего есть своя цена, но вяличие России - бесценно. Как бороться с подобными провокациями носителям мирового православия? Да просто никуда не ездить, ведь на родине - лучше всего! Как сообщает доктор медицинских наук Михаил Виноградов, холодное лето в России сулит населению многочисленные случаи алкогольного запоя, как говорится, не отходя от кассы. Так зачем же искать запоя на чужбине, если то же самое можно сделать дома? Дома и стены помогают.

Всех желающих помочь украинской армии снизить туристическую привлекательность Донбасса для русских людей просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.