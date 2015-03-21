Грибаускайте получила общенациональную украинскую премию "Человек года"

20:38, 21 марта 2015
Политика
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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте получила общенациональную украинскую премию "Человек года".

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, награду во время XIX-й ежегодной церемонии награждения премий "Человек года" лидеру литовского государства вручили первый президент Украины Леонид Кравчуки ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук.

Премию председателю литовского государства вручили в номинации «Международная премия в области общественно-политической деятельности».

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