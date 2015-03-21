Грибаускайте получила общенациональную украинскую премию "Человек года"

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте получила общенациональную украинскую премию "Человек года".

Как передает корреспондент УНИАН, награду во время XIX-й ежегодной церемонии награждения премий "Человек года" лидеру литовского государства вручили первый президент Украины Леонид Кравчуки ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук. Met with #Poroshenko& #Jaceniuk: necessary for reforms #Ukraine needs political responsibility&joint efforts by all pic.twitter.com/Yup37pPKN0 - Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) March 21, 2015 Премию председателю литовского государства вручили в номинации «Международная премия в области общественно-политической деятельности».

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