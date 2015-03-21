Грибаускайте получила общенациональную украинскую премию "Человек года"
20:38, 21 марта 2015Политика
4533
Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте получила общенациональную украинскую премию "Человек года".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, награду во время XIX-й ежегодной церемонии награждения премий "Человек года" лидеру литовского государства вручили первый президент Украины Леонид Кравчуки ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук.
Met with #Poroshenko& #Jaceniuk: necessary for reforms #Ukraine needs political responsibility&joint efforts by all pic.twitter.com/Yup37pPKN0
- Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) March 21, 2015
Премию председателю литовского государства вручили в номинации «Международная премия в области общественно-политической деятельности».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter