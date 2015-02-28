Кравчук: Потеря такой яркой личности, как Немцов - тяжелый удар для России

Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук в комментарии изданию "Гордон".

"Смерть такого яркого и одаренного политика и человека – огромная потеря, тяжелый удар. С гибелью Бориса Немцова ушла не просто эпоха, но надежда на будущее России", – отметил Кравчук.

Читайте такжеВ Петербурге прошла акция памяти Немцова

"Немцов был для нынешней российской власти гремучей смесью. Он не только участвовал, но и организовывал протестное движение, был лидером оппозиции, рассказывал народу правду о кремлевском режиме, открыто говорил о масштабах воровства на Олимпиаде в Сочи в 2014-м, о колоссальных средствах, которыми владеют нынешние лидеры России, об их зарубежных счетах. Немцов представлял для властной элиты РФ определенную опасность, потому что был демократом не по форме, а по сути. При тоталитарном, диктаторском режиме такого не прощают", – считает экс-президент.

Кравчук заявил, что не верит в версию убийства Немцова с целью "подставы" Владимира Путина.

Читайте такжеОпубликована запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала убийство Немцова (видео)

"Не верю, будто Немцова убили специально, чтобы "подставить" Путина. То, что такие версии активно внедряются, лишний раз подтверждает: Кремль ищет аргументы, чтобы обелить или отстранить власть от этого громкого убийства", – заявил Кравчук.

"Самым большим памятником для Немцова станет завтрашний марш в Москве, на который надо выйти сотням тысяч граждан и заявить о том. что Россия должна измениться. Необходимо показать Кремлю: даже если вы убили такого человека, как Немцов, это не значит, что вы убили демократию", – отметил Кравчук.

Первый президент Украины напомнил, что Борис Немцов поддерживал Украину, но всегда грамотно и правильно критиковал власть в Киеве.

Читайте такжеПорошенко рассказал о разговоре с Немцовым: Он хотел предоставить доказательства военной агресии РФ

"Борис Ефимович поддерживал Майдан, поддерживал Украину, но не был слепым фанатом нашей страны. Он критически и объективно оценивал украинско-российские отношения, искал причину не только в России, но и в Украине. Немцов грамотно и правильно критиковал нашу власть, но делал это с невероятно высокой политической логикой и культурой. Думаю, в Киеве надо провести траурный марш в память о Немцове, который не просто поддерживал наши демократические процессы, но искренне переживал за Украину", – заявил Кравчук.