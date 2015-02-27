Порошенко сообщил Меркель, что хочет размещения в Украине миротворческой миссии ЕС

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель состояние выполнения Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух стран.

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Президент Украины сообщил, что украинская сторона выполняет Минские договоренности. Вместе с тем, боевики не придерживаются режима прекращения огня.

Собеседники также согласились, что ЕС в вопросе последующей политики в отношении России должен уделить надлежащее внимание ситуации с выполнением всеми сторонами Минских договоренностей.

Президент Украины подчеркнул важность координации усилий ради размещения миротворческого контингента в Украине и отметил, что Украина заинтересована, чтобы такой контингент был сформирован как миссия Европейского Союза.

Порошенко и Меркель также обсудили экономическую ситуацию в Украине и возможность дополнительных мер для ее стабилизации. Меркель заверила в дальнейшей поддержке Украины в вопросе предоставления новой расширенной программы со стороны МВФ. Собеседники договорились поддерживать предметный диалог на уровне правительств двух стран, в частности между министерствами финансов.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

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Среди прочего, новые договоренности, достигнутые ”нормандской четверкой”, предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отведение всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех пленных.

Согласно договоренностям, Порошенко объявил режим прекращения в зоне АТО огня с 15 февраля.

Однако боевики нарушают перемирие, а также проводят перегруппировку и наращивание сил вдоль всей линии разграничения в зоне АТО.