Эксперты считают, что введение миротворцев на Донбасс займет минимум полгода

Введение миротворческой миссии на Донбасс, в лучшем случае, возможно через полгода. Такие прогнозы озвучил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков во время круглого стола в Институте Горшенина, передает LB.ua.

«Миротворческая миссия — это одна из составляющих процесса урегулирования конфликта. При этом существует три проблемных момента. Во-первых, решение и его реализация будет не сейчас, не завтра... Как минимум через полгода, в лучшем случае. Во-вторых, Россия — это сторона-агрессор, участник конфликта по сути. Вопрос состоит о составе такого миротворческого контингента... И в-третьих, — принятие решения ООН по введению миротворцев для каждой страны (члена ООН — LB.ua) будет весьма чувствительным, потому что это означает отправить свой контингент в зону боевых действий, где идет вооруженное противостояние», - заявил он.

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Исходя из проблемных моментов, по мнению Пашкова, Украине нужно использовать все международные механизмы, чтобы реализовать предложение президента Петра Порошенко.

В свою очередь, экс-спикер МИДа Олег Волошин считает, что нужно было просить помощи миротворцев еще после первых договоренностей в Минске.

«Если мы выбрали стратегию временно не освобождать Донбасс силой, то нужно было сразу обращаться к ООН о миротворцах. Это абсолютно нормальный механизм. Таким шагом мы бы в очередной раз показали, или что Россия — страна, которая не хочет урегулирования конфликта, или наконец-то получили бы барьер для формирования полноценной обороны и организации мирной жизни на освобожденной части Донбасса.... Да, это (введение миротворцев — LB.ua) замораживание конфликта, но мы и так имеем замораживание», - заявил Волошин.

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Также он добавил, что присутствие миротворцев на Донбассе может быть долгим.

«Миротворческий контингент на Кипре стоит с 1974 года. Кипр уже член ЕС, но это не мешает жителям страны... А с северной стороны стоит 40 тыс. турецкой армии», - добавил он.

Напомним, президент Петр Порошенко выступил за введение на Донбасс миротворческого контингента ООН.

12 февраля в Минске трехсторонняя контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе, но оно было нарушено уже в первый день.