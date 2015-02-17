Украине нужно сократить список стратегических предприятий - Саакашвили

"Стратегически, с точки зрения безопасности, правильно приватизировать (государственные компании - УНИАН). Надо сократить список так называемых стратегических предприятий, потому что они служат прикрытием для разворовывания Украины. Очень важно понять, что это надо делать безотлагательно", - сказал Саакшвили.

Читайте такжеСаакашвили считает, что зарплату чиновникам в Украине нужно поднять до нескольких тысяч долларов

Также председатель консультативного совета реформ отметил, что главным инструментом борьбы с коррупцией может стать лишь повышение зарплат чиновников.

"Очень легко говорить популистски: "давайте не платить госчиновникам зарплаты, потому что людям тяжело". Сегодня по тем зарплатам, которые мы видим у ваших госчиновников, они либо действительно святые, либо они практически все крадут", - сказал Саакашвили.

В связи с этим экс-президент Грузии выразил надежду на скорую отмену закона о верхней границе зарплаты чиновников.

Как сообщал УНИАН, Указом от 13 февраля Президент Украины Петр Порошенко создал консультативный международный совет реформ и назначил его председателем Михаила Саакашвили.

Справка УНИАН. Совещательный Международный совет реформ - консультативный орган, основной задачей которого является наработка предложений и рекомендаций по осуществлению и внедрение в Украине реформ на основе лучшего международного опыта. Совет будет привлекать иностранных экспертов к реформированию украинского законодательства, а также повышать уровень международной поддержки Украины.