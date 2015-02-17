ГПУ получила от грузинских коллег запрос об экстрадиции Саакашвили

Об этом сообщили в ГПУ и уточнили, что в настоящее время начата экстрадиционная проверка предоставленных материалов.

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"Мы получили соответствующие документы из Грузии и начали экстрадиционную проверку", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля своим указом президент Петр Порошенко создал Консультативный международный совет реформ и назначил Михаила Саакашвили его главой.

15 февраля ряд СМИ сообщили, что посла Украины в Грузии Василия Цибенко вызвали в МИД Грузии для разъяснений по поводу назначения Михаила Саакашвили. По информации грузинских СМИ, недовольство Тбилиси вызывает то, что бывший грузинский президент занял такую должность, будучи объявленным на родине в розыск по ряду уголовных дел.