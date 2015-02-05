США, ФРГ и Франция готовы выработать единую позицию по Донбассу - Керри

«У нас были переговоры с представителями правительства Германии и Франции. Они располагали некоторыми предложениями и идеями российской стороны. Однако только сегодня стало понятно, что стороны выходят на какие-то предложения и готовы их рассмотреть, - сказал Керри. – Если вы спросите, готовы ли США стать участником дипломатических переговоров и найти дипломатическое решение – да готовы. Это крайне важно».

При этом Керри подчеркнул, ключевым условием переговоров должно быть прекращение огня и установление контроля над государственной границей. «При этом суверенитет Украины не может быть предметом какого-либо торга», - сказал Керри. Также он напомнил, что США готовы стать гарантом мирного разрешения войны на Донбассе.

Читайте такжеКерри: Обама предпочитает дипломатическое решение ситуации в УкраинеВ свою очередь премьер Яценюк отметил, что формат переговоров по достижению мира должен быть один: "США, Германия, Франция и Украина должны выработать единую позицию, и единственная идея, которую мы отстаиваем - достижение мира. Но при этом мы не будем торговать нашим суверенитетом и принципами. Мы никогда не будем торговать нашей гордостью и нашим достоинством. Это наш выбор. Мы заплатили за этот выбор на Майдане".