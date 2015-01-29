Кабмин предложил Раде ратифицировать соглашение с Литвой и Польшей о создании совместной воинской части

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Читайте такжеЗавтра в Варшаве будет подписан договор о создании совместной бригады Украины, Польши и Литвы

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании совместной военной бригады "ЛитПолУкрбриг". Согласно предварительным договоренностям, общая численность бригады должна составлять почти 2,5 тысячи военных, из которых из Украины - 545, из Литвы - 650 и из Польши - 1250. Место дислокации бригады - польский Люблин.

Справка УНИАН. Идея создания украинско-польско-литовской бригады противодействия кризисным ситуациям ЛитПолУкрбриг возникла в 2007 году. Министры обороны трех стран подписали письмо намерений о создании такой бригады, в частности, для участия в миротворческих миссиях Евросоюза и НАТО в ноябре 2009 года, заявляя о намерении добиться полной операционной готовности в 2013 году.