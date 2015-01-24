Порошенко: Атака на Мариуполь - преступление, подсудное Гаагскому трибуналу
Кровавое убийство пророссийскими террористами десятков мирных людей и ранения почти ста мирных жителей Мариуполя является не просто террористическим актом, это - преступление против человечности, подсудимое Гаагскому трибуналу.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Открыв прицельный огонь по жилым кварталам Мариуполя, боевики продолжили очередь террористических актов, среди которых, только за последние дни - расстрел пассажирского автобуса под Волновахой и убийство людей на остановке и в троллейбусе в Донецке, огонь по жилым кварталам многих городов и сел», - отметил глава государства.
«Склоняю голову перед памятью всех, кто погиб и сегодня, и раньше», - сказал Порошенко. По его словам, так называемое наступление террористов - это их атака против мирных жителей Донбасса. "Украинские воины, рискуя жизнью, защищают мирных соотечественников и дают достойный отпор сепаратистской сволочи по всем азимутам", - добавил президент.
По его мнению, «международная коалиция в поддержку Украины должна дать решительный отпор преступлениям террористов, усилить все формы давления на тех, кто их спонсирует и всесторонне поддерживает».
«Именно сегодня об этом буду говорить в Эр-Рияде с лидерами ведущих стран мира».
Порошенко убежден, что цивилизованные страны должны еще больше объединить усилия и остановить расползание террористической угрозы. Так называемые «ДНР» и «ЛНР» должны быть признаны террористическими организациями.
«Наступает время называть по имени и их покровителей. Любая помощь боевикам, поставки оружия, техники и хорошо тренированной живой силы - разве это не является поддержкой терроризма, наглядной для всего мира?», - спрашивает президент Украины.
Читайте такжеОбстрел боевиками Мариуполя признан терактом«Мы за мир, но вызов врага - принимаем. Будем защищать свою Родину так, как положено настоящим патриотам. И до полной победы», - подчеркнул глава государства.
Порошенко дал поручение срочно созвать завтра заседание СНБОУ «для разработки и внедрения дополнительных действенных шагов в связи со стремительным ухудшением обстановки на Востоке».
«Я обращаюсь к жителям Донбасса, ко всем гражданам Украины, которые страдают от террористов и агрессора: как президент Украины я сделаю все, чтобы защитить каждого гражданина, чтобы прекратить боль и страдания, чтобы вернуть мир и спокойствие в каждую украинскую семью - от Львова до Луганска, от Чернигова до Керчи», - заверил глава государства.
«Объединив наши усилия, мы защитим нашу свободу!», - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе боевики совершили теракт, жертвами которого стали 27 человек. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал немедленно созвать Совет Безопасности ООН относительно ситуации в Мариуполе.