Порошенко: Атака на Мариуполь - преступление, подсудное Гаагскому трибуналу

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Открыв прицельный огонь по жилым кварталам Мариуполя, боевики продолжили очередь террористических актов, среди которых, только за последние дни - расстрел пассажирского автобуса под Волновахой и убийство людей на остановке и в троллейбусе в Донецке, огонь по жилым кварталам многих городов и сел», - отметил глава государства.

«Склоняю голову перед памятью всех, кто погиб и сегодня, и раньше», - сказал Порошенко. По его словам, так называемое наступление террористов - это их атака против мирных жителей Донбасса. "Украинские воины, рискуя жизнью, защищают мирных соотечественников и дают достойный отпор сепаратистской сволочи по всем азимутам", - добавил президент.

По его мнению, «международная коалиция в поддержку Украины должна дать решительный отпор преступлениям террористов, усилить все формы давления на тех, кто их спонсирует и всесторонне поддерживает».

«Именно сегодня об этом буду говорить в Эр-Рияде с лидерами ведущих стран мира».

Порошенко убежден, что цивилизованные страны должны еще больше объединить усилия и остановить расползание террористической угрозы. Так называемые «ДНР» и «ЛНР» должны быть признаны террористическими организациями.

«Наступает время называть по имени и их покровителей. Любая помощь боевикам, поставки оружия, техники и хорошо тренированной живой силы - разве это не является поддержкой терроризма, наглядной для всего мира?», - спрашивает президент Украины.

Читайте такжеОбстрел боевиками Мариуполя признан терактом«Мы за мир, но вызов врага - принимаем. Будем защищать свою Родину так, как положено настоящим патриотам. И до полной победы», - подчеркнул глава государства.

Порошенко дал поручение срочно созвать завтра заседание СНБОУ «для разработки и внедрения дополнительных действенных шагов в связи со стремительным ухудшением обстановки на Востоке».

«Я обращаюсь к жителям Донбасса, ко всем гражданам Украины, которые страдают от террористов и агрессора: как президент Украины я сделаю все, чтобы защитить каждого гражданина, чтобы прекратить боль и страдания, чтобы вернуть мир и спокойствие в каждую украинскую семью - от Львова до Луганска, от Чернигова до Керчи», - заверил глава государства.

«Объединив наши усилия, мы защитим нашу свободу!», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе боевики совершили теракт, жертвами которого стали 27 человек. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал немедленно созвать Совет Безопасности ООН относительно ситуации в Мариуполе.