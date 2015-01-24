В результате теракта в Мариуполе погибли 27 человек
17:06, 24 января 2015Общество
12594 0обновлено
Число жертв обстрела боевиками Мариуполя возросло до 27 человек.
REUTERS
Об этом в ходе на странице в Facebook написал секретарь Мариупольского горсовета Андрей Федай.
Читайте такжеОбстрел боевиками Мариуполя признан терактом"Уже 27 погибших (двое деток), 97 раненых (5 деток). Есть очень тяжелые", - написал он.
Напомним, ранее в мэрии Мариуполя заявили, что в результате массированного обстрела боевиками из установок "Град" жилых районов Мариуполя погибли 16 и ранены 83 мирных жителей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter