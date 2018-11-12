И Путин великий Париж озарил

Парижский саммит, посвященный окончанию Первой мировой войны, не был на праздник похож, был скучным, бесцветным, безрадостным, пока не появился Путин.

Путин - это радость и веселье. Более 70 глав государств и правительств стран мира уныло мялись у Триумфальной арки, выстроившись в ожидании самого главного участника церемонии, начинать без которого было совершенно немыслимо, а то вдруг обидится и кого-нибудь отравит. Наконец, в окружении телохранителей появился большой черный зонтик, из-под которого виднелись деловито сучащие ножки гвоздика программы, и лица мировых лидеров расцвели приветственными ухмылками. Путин, как и подобает темному властелину галактики, шел очень невозмутимый, чтобы от счастья не лопнуло лицо, и только тыкал языком между зубными протезами и верхней губой, очевидно, проверяя, не закоротило ли проводку.

Увы, все это время, незаметный для мировых гигантов, рядом с ними наливался пещерной злобой геополитический карлик Макрон. Затменный Путиным и совсем немножко Трампом, хозяин торжества мучительно размышлял, как бы посильнее омрачить праздник мирового потепления, и, наконец, придумал

Так началась теплая многочасовая встреча Владимира Владимировича Путина и его американского партнера Дональда Трампа. Сначала Трамп улыбнулся Путину. Потом Путин вытянул вверх руку, и Трамп, почтительно склонившись, осторожно пожал ее. «Молодец», - сказал Путин и показал Трампу свой большой палец. «О боже, какой он большой!» - осипшим голосом сказал Трамп. В порыве снисходительности Путин поощрительно похлопал Трампа по плечу, но как только тот попытался броситься ему на шею, резко отвернулся и ушел на свое место боговать: баловать Трампа сверх обычного не входило в его планы. Впереди был рабочий ланч, на котором Путин собирался кормить Трампа с рук.

Увы, все это время, незаметный для мировых гигантов, рядом с ними наливался пещерной злобой геополитический карлик Макрон. Затменный Путиным и совсем немножко Трампом, хозяин торжества мучительно размышлял, как бы посильнее омрачить праздник мирового потепления, и, наконец, придумал.

Как известно, Трамп и Путин планировали сидеть на ланче рядом, непринужденно обсуждая ДРСМД, политику разрядки и другие мировые вопросы; российские СМИ сообщили , что за стол пустят даже Макрона, который будет неприкаянно болтаться по другую сторону от Трампа, в то время как вторым соседом Путина станет глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер; МИД задумчиво перечислял широкий спектр тем, в которых главный мировой президент и его заокеанский коллега будут искать точки соприкосновения и сверять часы прямо под столом.

Когда выяснилось, что Порошенко и Трамп, вообще-то, успели поговорить друг с другом еще накануне, Путину не оставалось ничего другого, как сообщить, что он тоже, он тоже

Однако в последний момент в регламент подколодной змеей вполз ревнивый Макрон и перетасовал всех так, чтобы сидеть рядом с Трампом самому, а Путина задвинул на другую сторону столешницы. «Глаза в глаза!», - написали российские медиа, отчаянно намекая, что возможность перемигиваться - это даже лучше, чем говорить, но увы. Русским людям осталось утешать себя тем, что на злосчастного Порошенко, который больше всего мечтал пожать Трампу руку, показать ему большой палец и хлопнуть по плечу, американский президент и вовсе не обратил никакого внимания. И когда выяснилось , что Порошенко и Трамп, вообще-то, успели поговорить друг с другом еще накануне, Путину не оставалось ничего другого, как сообщить, что он тоже, он тоже.

«Хорошо поговорили», - сказал Путин. «Буквально поприветствовали друг друга! - с энтузиазмом висельника подхватил пресс-секретарь Песков. - Сказали друг другу «до встречи»!

Вот в такой теплой, дружественной атмосфере прошла многочасовая встреча Путина и Трампа на одном гектаре города Парижа. Помешать ей не смогли даже подлые маневры разжигателя Макрона, который фактически только раззадорил партнеров в преддверии скорого саммита «Двадцатки» в Буэнос-Айресе. Ну, как-нибудь дотерпят, тем более что Путин все равно опоздает.

Василий Рыбников

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