Путину и Трампу не дали сесть рядом в Елисейском дворце – росСМИ

В итоге, рядом с Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Рассадку лидеров на рабочем завтраке в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны изменили таким образом, что президенты России и США не смогли поговорить.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в российской делегации.

"Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить", – сказал собеседник издания.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Однако сам Путин заявил, что пообщаться с американским коллегой ему якобы все же удалось. Беседу с Трампом он назвал "хорошей", но деталей не уточнил.

В итоге, рядом с Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер и генсек ООН Антониу Гутерреш.