Под Счастьем боевики обстреляли бойцов 92-й бригады

Она двигалась из леса через реку в сторону железнодорожных путей, сообщает ТСН.

Как отмечается, нападавшие были одеты в белые маскировочные халаты. Стреляли из стрелкового оружия и ручных гранатометов, но вреда военным 92-й бригады не нанесли.

Читайте такжеЗа ночь боевики 10 раз атаковали позиции сил АТОПозиции рядом также отчитываются об активности боевиков. По словам офицеров, техники у врага не уменьшается.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в боях под Счастьем погибли грузин и командир разведроты "Айдара".