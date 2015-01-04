Под Счастьем боевики обстреляли бойцов 92-й бригады
09:38, 04 января 2015Политика
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В ночь со 2 на 3 января город Счастье на Луганщине атаковала вражеская диверсионно-разведывательная группа.
REUTERS
Она двигалась из леса через реку в сторону железнодорожных путей, сообщает ТСН.
Как отмечается, нападавшие были одеты в белые маскировочные халаты. Стреляли из стрелкового оружия и ручных гранатометов, но вреда военным 92-й бригады не нанесли.
Читайте такжеЗа ночь боевики 10 раз атаковали позиции сил АТОПозиции рядом также отчитываются об активности боевиков. По словам офицеров, техники у врага не уменьшается.
Боевики вновь пытаются атаковать Счастье
Как сообщал УНИАН, 18 декабря в боях под Счастьем погибли грузин и командир разведроты "Айдара".
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