В боях под Счастьем погибли грузин и командир разведроты "Айдара"

Поздно вечером 18 декабря, в окрестностях города Счастье, в результате перестрелки, погибли двое украинских военных из батальона "Айдар".

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

"Позывной "Динамит" - Оврашко Сергей Николаевич, 1976 г.р., командир разведроты, и сын братского грузинского народа, гражданин Грузии, Григолашвили Александр Михайлович, 1982 г.р. - позывной "Чужой"", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще трое бойцов получили ранения и были эвакуированы в Военно-медицинский клинический центр северного региона в город Харьков, из них двое - в тяжелом состоянии.

"За день до своей гибели Саша (гражданин Грузии - прим. УНИАН) написал заявление с просьбой о предоставлении ему гражданства Украины", - говорят в "Айдаре".