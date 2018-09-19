Суд арестовал имущество Омеляна

Заседание в Соломенском райсуде Киева проходило в закрытом режиме.

Соломенский районный суд города Киева по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры наложил арест на имущество подозреваемого в незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Было сегодня два заседания. Наложен арест (на имущество - УНИАН). Заседание проводилось в закрытом судебном заседании, поэтому больше ничего сказать не могу", - заявила она.

При этом Квитченко уточнила, что судья Максим Вишняк рассматривал два ходатайства САП. Одно из них было удовлетворил частично, а одно - полностью.

Вместе с тем пресс-секретарь суда не указала, на какое именно имущество наложен арест.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

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По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе, и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только за период с 2008 года до 26 апреля 2015 года минимум 3,45 млн грн.

Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Омелян сравнил уголовное производство, открытое в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, с борьбой "с бабками в подземных переходах" и заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.

14 сентября Соломенский районный суд г. Киева избрал Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства.

Согласно решению, поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Федор Бендюженко.

На Омеляна также наложен ряд процессуальных обязанностей: прибытие по первому требованию к детективам НАБУ; сообщение детективам об изменении своего места жительства или работы; воздержание от общения со свидетелями. При этом министру необходимо было сдать на хранение паспорта, в частности, зарубежный.