НАБУ обвинило Омеляна в манипуляции фактами по сообщенному ему подозрению

В Антикоррупционном бюро сообщили, что информация, которую распространяет Владимир Омелян о сообщенному ему подозрению в незаконном обогащении, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество.

Информация, которую распространяет министр инфраструктуры Украины относительно содержания сообщенного ему подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество.

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Об этом сообщает Национальное Антикоррупционное Бюро Украины.

"13 сентября 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили чиновнику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступила в силу только 26 апреля 2015 года. Следовательно, министру инкриминируются исключительно те действия, которые совершены в период с апреля 2015 года по настоящее время.

В то же время, следствие проанализировало доходы и расходы министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года. По результатам установлено, что чиновник на эту дату не имел доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые бы, с учетом произведенных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере.

"Несмотря на этот факт, в мае 2015 года министр приобрел в собственность новый автомобиль "БМВ Х5", стоимостью 1,415 миллиона гривень, зарегистрировав право собственности на него на своего брата. Следствие имеет доказательства, что этот внедорожник находился в фактическом владении чиновника, его пользовании и распоряжении. В то же время этот факт в е-декларации министра за 2015 и 2016 годы отражения не нашел. Так же, как и право пользования домом в пригороде Киева площадью около 270 м2 и стоимостью почти 6 миллионов гривень, в котором он проживал с начала декабря 2016 года (сведения должны быть указаны в декларации за 2016 год, но этого не произошло)", - подчеркивается в сообщении.

Так же отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере 90 тысяч долларов США и 25 тысяч евро — сведения о эти средства указаны в декларации за 2015 год как такие, что находятся в его собственности по состоянию на 31.12.2015.

Следствие установило, что министр принимал меры, направленные на сокрытие разоблаченных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в его отношении Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции.