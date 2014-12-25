Рада сегодня рассмотрит расширение полномочий СНБО и бюджетные законопроекты (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в повестке дня не предусмотрено рассмотрению проекта закона “О государственном бюджете Украины на 2015 год”.

Читайте такжеВ четверг Рада в первом чтении рассмотрит проект госбюджета на 2015 год – Луценко

Также в повестке дня предусмотрено рассмотрение законопроектов о денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения и имущества.

Кроме того, ВР планирует рассмотреть изменения в госбюджет на 2014 год относительно выполнения обязательств по государственному долгу, а также рассмотреть законопроект об отсрочке вступления в силу Закона “О государственной службе”.

Кроме того, предусматривается рассмотрение проекта постановления об исполнении решения Европейского суда по правам человека по делу “Александр Волков против Украины”.