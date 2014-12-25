Рада сегодня рассмотрит расширение полномочий СНБО и бюджетные законопроекты (прямая трансляция)
Верховная Рада сегодня рассмотрит законопроект о расширении полномочий Совета национальной безопасности и обороны во втором чтении и ряд законопроектов относительно внесения изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в повестке дня не предусмотрено рассмотрению проекта закона “О государственном бюджете Украины на 2015 год”.
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Также в повестке дня предусмотрено рассмотрение законопроектов о денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения и имущества.
Кроме того, ВР планирует рассмотреть изменения в госбюджет на 2014 год относительно выполнения обязательств по государственному долгу, а также рассмотреть законопроект об отсрочке вступления в силу Закона “О государственной службе”.
Кроме того, предусматривается рассмотрение проекта постановления об исполнении решения Европейского суда по правам человека по делу “Александр Волков против Украины”.