Кабмин готовит новые налоговые правила, которые ударят по карману обычных украинцев

ВВП Украины сократится еще на 4,3%, а рост цен превысит 13%. Такой базовый сценарий заложил Кабинет министров в проект госбюджета-2015, пишет "Фокус".

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Сухие цифры главной сметы государства, означают что на фоне падающей экономики Кабмин хочет увеличить казну более чем на четверть или на 100 млрд грн по сравнению с 2014 годом. В том числе, это планируется сделать за счет повышения налоговой нагрузки на украинцев.

10 главных налоговых инициатив правительства, которые касаются физических лиц: 1) Все владельцы квартир и домов должны будут платить налог на недвижимость. Раньше его начисляли только на квартиры от 120 кв. м и дома от 250 кв. м. Ставка налога составит 2% от минимальной зарплаты (1218 грн) за один квадратный метр, а платить его придется раз в год. Таким образом, владельцы квартир в 40-80 кв. м должны будут раскошелиться на 1-2 тыс. грн. 2) Если ваш месячный доход выше 10 минимальных зарплат (12 тыс. 180 грн) - то для вас ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) повысится с 17% до 20% (для меньших зарплат сохраняется ставка в 15%).

Пенсионерам новый бюджет также не понравится. Если сейчас 15% взимаются с пенсий в размере от 10 тыс. грн, то в дальнейшем планируется снизить эту границу до суммы в 3 минимальные зарплаты (3654 грн). Кабмин насчитал 3,3% пенсионеров с таким уровнем обеспечения.

3) Налог на пассивные доходы - проценты по депозитам, инвестиционный доход, прибыль и роялти - в рамках налоговой реформы планируется увеличить с 15% до 20%. 4) Собственников дорогих авто - с дизельными двигателями объемом свыше 2,5 тыс. куб. см и бензиновыми более 3 тыс. куб. см - предложено обложить фиксированным налогом в 25 тыс. грн в год. 5) Все иностранные товары могут быть обложены дополнительным импортным сбором в размере 5-10% от стоимости. Кабмин предлагает распространить это правило на все группы товаров, кроме "жизненно важных". К последним отнесены энергетический импорт (газ, уголь, нефть, бензин, дизтопливо), а также банковские металлы, гуманитарная помощь и товары, освобожденные от ввозной пошлины по международным договорам (кроме свободной торговли). 6) В олигархов и обычных людей, которые получают зарплаты в конвертах, появляется единственная возможность легализовать нажитый за предыдущие годы "черный заработок". С 1 января по 31 октября 2015 года в Украине объявляется разовое (нулевое) декларирование доходов, имущества и финансового состояния, в том числе полученных с нарушением законодательства Украины. Если вы будете декларировать наличные средства в сумме свыше 200 тыс. грн, вам нужно будет внести их на счета в банки до дня подачи декларации, и хранить их там не менее года со дня внесения на банковский счет. В дальнейшем государство будет также контролировать доходы и расходы граждан, и в случае, если расходная часть будет превышать доходную, эта разница будет облагаться по двойной ставке НДФЛ, то есть 30%.

7) Налоговые нововведения не обошли стороной и валютный рынок. Кабмин предложил увеличить с 0,5% до 2% сбор в Пенсионный фонд при покупке валюты, при этом аннулировав аналогичный сбор для безналичных операций. 8) Действие военного сбора в размере 1,5% от суммы зарплаты предлагается продолжить в 2015 году, при этом расширив его базу налогообложения на все доходы, которые облагаются НДФЛ. 9) Если вы получаете наследство более 1 млн грн от родственников первой степени родства, Кабинет министров предлагает брать с вас налог на доходы по ставке 5%.

10) За наличные будет невозможно купить ничего дороже 15 минимальных зарплат (18270 грн на данный момент). Правительство намерено прописать это правило непосредственно в законе: ранее предельные суммы операций с наличными средствами определял НБУ.