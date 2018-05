New York Times: Единственный независимый телеканал в России вынужден довольствоваться скромной студией

В статье «Единственный независимый телеканал в России вынужден довольствоваться скромной студией» (на материале The Associated Press), опубликованной на сайте газеты New York Times, говорится о том, что среди пяти тележурналистов, бравших интервью у премьер-министра России Дмитрия Медведева, несложно было обнаружить белую ворону. Вопросы Михаила Зыгаря были более острыми, чем у других, которые находились в просторных телевизионных студиях, а Зыгарь выходил в эфир из своей гостиной в Москве.

Новостной канал «Дождь», чей главный редактор Зыгарь в прошлом месяце получил награду от Комитета по защите журналистов, стал известным в 2011 году после освещения массовых протестов против Владимира Путина, который тогда был премьер-министром, но готовился к возвращению к президентству. Государственное телевидение в значительной степени проигнорировало протесты.

В то время, как другие российские телеканалы в этом году стали более услужливыми, обеспечивая пропагандистскую поддержку аннексии Крымского полуострова и агрессивной политики России по отношению к Украине, «Дождь» не последовал их примеру - и теперь расплачивается за это.

Правительство Путина поступало осторожно и не отдавало приказа о закрытии канала, но инициированная Кремлем клеветническая кампания привела эту редкую независимую телекомпанию на грань гибели.

Коляски и велосипеды из прошлого в зале, квартира советской эпохи в центре Москвы теперь приютила студию канала «Дождь», чьи общая аудитория онлайн и на телевидении составляет около 12 миллионов человек. Телеведущий Павел Лобков сидит на стуле там, где когда-то была просторная гостиная.

47-летний Лобков отмахивается от проблем, вспоминая свои первые дни на телевидении во время перестройки в Советском Союзе.

«Все было, вероятно, еще более сложно: у нас не было Интернета, ни Skype, ни мобильных телефонов. Я вел репортажи в прямом эфире из зоны военных действий, так что эта уютная обстановка в квартире вряд ли может выбить меня из колеи», сказал он.

Лобков провел большую часть своей телевизионной карьеры на НТВ, легендарном канале, который перешел в руки подконтрольного государству «Газпрома» в 2001 году; это был шаг, который заставил независимых журналистов бежать.

НТВ, принадлежащий олигарху Владимиру Гусинскому, был ведущим телеканалом, который предлагал точку зрения, отличавшуюся от мнения Кремля. Правительство фактически вырвало канал из-под контроля Гусинского и вручило его «Газпрому», что стало первым ощутимым подавлением Путиным независимых СМИ.

В настоящее время на канале «Дождь», Лобков говорит, что он переживает такое же давление и преследования, как когда-то на НТВ, когда «были использованы все инструменты государственной власти».

Давление на независимые СМИ усилились в этом году, когда Кремль стремился объединить страну на фоне аннексии Крыма и российского участия в Восточной Украине.

С момента своего создания в 2010 году, у «Дождя» была своя студия в здании бывшей шоколадной фабрики на берегу Москвы-реки, но ее хозяин расторг договор аренды в ноябре, заставив канал искать новое место. Сторонники предложили каналу «Дождь» другие варианты, но на прошлой неделе им сказали, что они больше не могут вести трансляции оттуда.

«Дождь» не хочет раскрывать свое новое временное местонахождение.

За 15 лет пребывания Путина у власти, российский телевизионный ландшафт был продезинфицирован до такой степени, что освещение новостей на всех каналах почти идентично. Государственные каналы подчиняются Кремлю, и частные каналы, большинство из которых принадлежат дружественным Кремлю олигархам или контролируемым государством конгломератам, как Газпром, так же послушны.

Совсем недавно, в январе 2014 года, «Дождь» вел трансляцию как онлайн, так и в кабельных сетях, расширяя свое присутствие в регионах России, которые еще в значительной степени получают информацию от государственных телеканалов. Его неприятности начались, когда «Дождь» агрессивно освещал ежедневные антиправительственные протесты в Украине, которые принадлежащие государству телеканалы описывали как неонацистский переворот.

Жестокое преследование началось в конце января, когда «Дождь» показал программу о блокаде Ленинграда 1941-44 гг., и поставил на голосование вопрос: Стоило ли сдать Ленинград, чтобы спасти жизни? Голод в городе, который теперь называется Санкт-Петербург, во время этой легендарной осады убил более 500 000 человек.

Вопрос вызвал переполох из-за обвинений в отсутствии патриотизма, побуждая кремлевских чиновников призывать к закрытию канала. «Дождь» извинился, но это, похоже, не помогло.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил «Дождь» в «пересечении моральной и этической границы», в то время как Государственная Дума осудила канал за «нео-нацизм» и «предательство своего народа».

Почти все кабельные сети прекратили показ канала «Дождь» в течение нескольких дней, и с тех пор к каналу относятся как к прокаженному.

Количество проблем увеличилось летом, когда парламент России принял законопроект, который запрещает кабельным каналам показывать рекламу, говорит Наталья Синдеева, которая управляет каналом «Дождь» с момента преследований. Еще до удара с выселением, канал сократил свои расходы в два раза, уволил около 30 процентов своих сотрудников и сократил ежемесячный бюджет до 20 миллионов рублей ($ 357 000) – всего лишь крупица бюджета любого государственного телеканала.

Переговоры с потенциальными арендодателями до сих пор бесполезны.

«Нам несколько раз говорили: « К сожалению, у нас есть другие интересы в бизнесе, и мы не готовы пойти на такой риск», говорит Синдеева, добавив, что, по ее мнению, канал преследуют по политическим причинам.

«Если кабельные сети не заинтересованы в прекращении показа канала «Дождь», то какие могут быть еще причины? Нет никакого объяснения, кроме политического преследования», сказала она.

Зыгарь, главный редактор, настаивает на том, что вещание из квартиры является временной мерой, которая не влияет на качество информационного материала, который предоставляет «Дождь», и утверждает, что его аудитория продолжает расти.

Россия в этом году заняла 148-е место из 180, по индексу свободы прессы организации «Репортеры без границ», оказавшись между Малайзией и Филиппинами. Но сами россияне не протестуют на улицах, чтобы защитить свободу средств массовой информации.

Журналисты канала «Дождь» признаются, что государственная пропаганда делает свое дело, убеждая россиян верить в превосходство национальных интересов. Но сокращающаяся экономика страны и снижение уровня жизни - рубль потерял около половины своей стоимости с января – вскоре могут все изменить.

«Когда экономический кризис усугубится, это настроение будет ослабевать. Люди начнут задавать вопросы (вроде): почему так плохо жить, действительно ли во всем виноваты Соединенные Штаты», сказал Лобков.

Дождь собрал около $ 1 млн в кампании по сбору средств в марте, доказав, что спрос на независимые СМИ в России по-прежнему существует, заявил Зыгарь.

«Ситуация, в которой наша страна оказалась по своей же вине, гораздо более серьезная, и в этой ситуации наша аудитория нуждается в нашей работе еще больше, так что мы даже не думаем останавливаться», сказал Зыгарь. «Это наша работа, это наша борьба».