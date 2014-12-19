В Счастье диверсанты убили трех бойцов "Айдара"

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Касьянов.

По сообщению, в "Айдарe" - трое погибших, двое раненых. Пятерo бандитов были уничтожены.

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"На территорию больницы они въехали на санитарном автомобиле, который угнали в соседнем районе, убив врачей", - говорится в сообщении в социальной сети.