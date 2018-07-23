Кароче, в украинской армии началася гражданская война!

Про это, типа, все давно знают, но первым прохавал ачевидное начальник типа пресс-службы армии "ДНР" гинерал Безсонов - самый информированный крендель молодой республики после боевого уфолога Басурина, по слухам, догорающего от водки и по этой причине не очень нынче разговорчивого.

Кароче, все началось с того, что пресс-служба армии "ДНР" сидела в окопах, отбивая атаки карателей, и смотрела по телевизору футбол с участием сборной России. Превозмогая вой летавшей туда-сюда "точки У" и крики убиваемых хунтой ветеранов великой отечественной войны и труда, пресс-служба армии "ДНР" чутко прислушивалась к матюкам и проклятиям, которыми осыпали друг друга, родину и боксера Усика кровавые враги на территории, захваченной Украиной. Внезапно выпив водки и занюхав просвистевшей мимо кишкой товарища, гинерал Безсонов неожиданно понял, что укрофашисты со своей стороны тоже смотрят футбол и болеют за сборную России . "Дзюба! Шойгу! - кричали они. - Захарова Маша три рубля и наша! Россия, вперед! Путин, введи войска, спаси от нас народ Донбасса!".

Поделившись этой удивительной новостью с телеканалом "Звезда", гинерал Безсонов несколько раз удостоил себя орденом и вернулся на передовую, где спас от жарки русскоязычного ребенка, украв у карателей дрова, сковороду и пищевой керосин, который немедленно выпил. Там он снова стал свидетелем очередного интересного события, а именно кровавого конфликта между умеренными военнослужащими ВСУ и националистами, принуждавшими первых кидать зигу по инструкции из "Кобзаря". Умеренные военнослужащие ВСУ решительно заявили националистам, что больше любят зиговать по старинке, националисты схватились за оружие, началось побоище с многочисленными кровавыми жертвами Перуну, в ходе которого 93 бригада ВСУ перестреляла бы сама себя, если бы не проходивший мимо ветеран великой отечественной войны и труда, за которым, к сожалению, немедленно погнались обе стороны, временно забыв о распрях.

Так стало понятно, что украинские захватчики делятся не только на нацистов, но и на "умеренных", и между ними назревает гражданская война, которую правительство Порошенко тщательно, но безуспешно отрицает.

Конкурирующая пресс-служба "ЛНР", ощущая некоторое отставание в креативе от коллег из братской молодой республики, тоже решила поучаствовать в саморазгроме ВСУ и выступила с заявлением, что ВСУ везут оружие на захват Киева, и не просто так, а в цинковых гробах . Цинковые гробы выглядели отличной находкой, потому что именно в них, согласно старой страшилке времен конца СССР, мафия вывозила из Афганистана наркоту под видом убитых солдатиков. Тема, короче, была верняк, но, к сожалению, не пошла – ну гробы, ну оружие, вот если бы стволовые клетки ветеранов великой отечественной войны и труда и младенческие селезеночки, распятые на специальных тризубчиках, это бы еще ладно, а так... Ну, такое.

Так бы и затухла гражданская война в карательской армии, если бы вовремя не подоспел гинерал Безсонов с новой темой. Гинерал узнал, что кровавый укрокомандующий Наев по личной указке Князя Шоколадной Тьмы созда специальную группу снайперов числом в 30 человек из числа "умеренных", которые будут отстреливать на передовой главарей националистических батальонов. Нетрудно подсчитать, что если каждый умеренный снайпер отстрелит хотя бы троих националистических главарей, то обезглавленными окажутся девяносто националистических батальонов, которые, разумеется, станут мстить, в украинской армии начнется мясорубка и большая гражданская война, которая быстро перекинется на Киев, а потом и на всю Восточную Европу, падут англосаксы.

Таким образом, становится очевидно, что перед гражданами "ДНР" прямо сейчас открываются огромные геополитические перспективы. Осталось лишь еще немножко потерпеть, дождаться с моря погоды и послушать новые психиатрические истории, запас которых в молодых республиках, в отличие от всего остального, похоже, действительно неисчерпаем.

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Всех желающих помочь украинской армии исчерпать Луганду как таковую просят обращаться в фонд « Повернись живим ». Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников